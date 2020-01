Comerciantes de la calle Juárez en el Centro de Tlaquepaque mantendrán las manifestaciones por no haber sido tomados en cuenta en el proyecto de remodelación y tranquilización de la vialidad.

Acusan que apenas ayer cuando ya habían levantado la banqueta, les avisaron del proyecto, que afirman les traerá pérdidas económicas.

Un afectado expresó:

“Nos dijeron que van a ampliar las banquetas para hacerla una zona más peatonal, eh que va a quedar un solo carril lo que se me hace un poco ridícula, porque es la única calle flujo hacia el centro de Tlaquepaque”.

Acusaron que al eliminar cajones de estacionamiento, los automovilistas se seguirán derecho hasta a llegar al Parián, lo que condenaría los establecimientos ubicados en esta vialidad.

Si bien varios comerciantes señalaron que es importante mejorar la estética del área, acusaron que el municipio no tomó en cuenta sus opiniones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)