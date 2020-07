Tras permanecer cerrados por cuatro meses, los balnearios han retomados sus actividades, aunque con aforo máximo de 300 personas y con filtros sanitarios que incluye la toma de temperatura y la puesta de gel antibacterial, asi como el uso de cubrebocas exceptuando cuando se está en alberca.

En el parque acuático Los Camachos ubicado en la carretera a Saltillo, casi alcanzaron el tope a mediodía del domingo, aunque entre semana la realidad es distinta. Es la voz de Ramiro Hernández, encargado del balneario.

“Sea parque chico o grande el aforo máximo es de 300 personas, normalmente no estamos llegando entre semana, no se llega, hoy vamos a tener el límite, no hemos llegado pero se va a llegar al límite”.

En contraparte, el balneario Lindo Michoacán, ubicado en la calle Rio de la Barca, lució con menos de 50 personas esta tarde, empleados del lugar comentaron que no cambió en nada a comparación con otros días. (Por Rodrigo de la Rosa)