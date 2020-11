El fuerte incendio de esta mañana registrado en una bodega de autopartes en la zona de la vieja central camionera, provocó la evacuación de vecinos de por lo menos una cuadra, de las calles Violeta y Tuberosa y la intervención de Bomberos de Guadalajara, Tlaquepaque y Protección Civil del estado, cuyo director, Víctor Hugo Roldán explica lo que se quemó.

“Ya un avance del 60 por ciento controlado, como comentamos gran cantidad de autopartes, no tengo reporte de lesionados al momento, las posibles causas no las tenemos determinadas”.

La bodega se localiza en la calle Tuberosa en la Zona de Analco, ahí se guardaban autopartes de una refaccionaria con razón social Morrison. El incendio fue controlado aunque parte de la estructura de la bodega se colapsó, por lo que la zona permanece acordonada, no se reportan personas lesionadas. (Por José Luis Jiménez Castro)