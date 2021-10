Un centenar de elementos serán desplegados por el ayuntamiento de Guadalajara en el operativo que se implementará en los cinco cementerios del municipio por las festividades del Día de Muertos. Se mantienen las recomendaciones como no pisar las criptas, que los niños porten gafette de identificación y acudir con ropa cómoda e hidratados. No obstante por la pandemia se suman recomendaciones: no se permitirán grupos mayores de 10 personas y se instalarán filtros sanitarios; a partir de mediodía ingresarán los grupos por un tiempo máximo de 45 minutos. Lo explica el coordinador de Servicios Municipales, Jesús Felix Gastélum.

“Ni alimentos ni bebidas, ni tampoco permitiremos el ingreso a músicos , esto limitaría la cantidad de personas que pudieran visitar el cementerio”.

El aforo máximo tolerado será de 70 por ciento y los cementerios abrirán de ocho de la mañana a seis de la tarde. Los cementerios en la ciudad son Mezquitán, Guadalajara, San Andrés, San Joaquín y Panteón Jardín. (Por Héctor Escamilla Ramírez)