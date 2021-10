El entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino anuncio hoy su lista de 28 convocados para la fecha FIFA de octubre en la que el Tri enfrentará a Canadá el día 7, a Honduras el 10 y a El Salvador el 13. Destaca el regreso del delantero, Raúl Jiménez tras una ausencia de casi 11 meses y al respecto habla el “Tata” Martino.

“En todo lo que va de la Liga Premier el gran amor propio con el que ha jugado Raúl, no?, no solamente para dejar atrás la operación, para nosotros su regreso es verdaderamente muy importante va hacer casi un año que no está con nosotros y esperamos no tener ninguna complicación con su equipo para que pueda estar en los próximos tres partidos de eliminatoria”.

Esta la lista completa de convocados. Porteros: Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera.

Defensas: Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Julio César Domínguez, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Héctor Moreno y Johan Vásquez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Sebastián Córdova, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Héctor Herrera y Uriel Antuna.

Delanteros: Jesús Corona, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Hirving “Chucky” Lozano y Alexis Vega.

(Por Manuel Trujillo Soriano)