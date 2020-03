La presencia de la enfermedad de coronavirus en todo el país, que es altamente contagiosa, no será problema para el desarrollo del Censo de Población y Vivienda 2020 que inició hoy, porque hay protocolos bien establecidos, las personas pueden contestar la encuesta desde la puerta de su inmueble porque los encuestadores no deberán ingresar a los mismos.

Así lo explica el Coordinador del inegi en Jalisco, Odilón Cortés Linares.

“Ya tenemos unos protocolos pre-establecidos precisamente para evitar precisamente el menor contacto posible con los informantes…qué tipo de protocolos?.. por ejemplo no saludar a las personas y si es posible desde la puerta de su casa nos atiendan y nos puedan proporcionar la información, entre otras cosas.

El Censo de Población y Vivienda inició hoy y concluye el 27 de marzo. En siete meses estarán listos los primeros resultados que reflejarán la realidad actual del país. (Por Claudia Manuela Pérez)