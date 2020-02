Los Leones Negros sufrieron una humillante derrota al ser goleados por 6 a dos por los Correcaminos en encuentro que se realizó en la cancha del estadio Marte Rodolfo Gómez de Tamaulipas, en duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Ascenso.

El Paraguayo Julio Doldán marcó tres de las anotaciones, Jesús Alvarado marcó otras dos y Darío Rodríguez cerró la cuenta. Por el equipo de la U de G descontaron Jorge Mora y Joao dos Santos.

El técnico de Leones Negros, Jorge Dávalos, mostró nuevamente su molestia por el arbitraje en un partido que se les fue de las manos luego de que habían logrado el empate a dos goles.

“Porque nosotros no, nos podemos tirar hacia atrás, es un estilo, es una mística de la institución que tenemos que respetar.Les hacemos el dos a dos y yo pude tirarme atrás y ensuciar el partido y pues no lo vamos a hacer. No somos una institución que maneje ese tipo de cosas. Por eso me molesto tanto con el tema arbitral porque permiten mucho. se dejan llevar por faltas fingidas y todo ese tipo de cosas, entonces eso daña mucho la imagen de la Liga de Ascenso”.

Desde el minuto 45, Leones Negros jugó con 10 hombres por la expulsión de Jorge Padilla.