En el estacionamiento de la Plaza de Toros, la pandemia no impide que todas las mañanas la gente haga ejercicio.

Desde las 6:00 y hasta poco después de las 9:00, el lugar se llena de atletas, gimnastas, futbolistas, boxeadores, paseadores de mascotas o simples caminadores, el problema es que muchos lo hacen en grupo y sin cubrebocas por eso algunos prefieren correr, pero en el jardín de enfrente.

“Sí por eso nosotros no nos acercamos para allá porque no traen ni cubrebocas y están corriendo muy cerca, unas de otras, entonces vimos la opción de poder caminar aquí, sin necesidad de estarnos rozando con la gente”. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)