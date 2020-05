Es la autoridad de los Estados Unidos a quien le corresponde investigar la red de corrupción en torno al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de las declaraciones que la ex embajadora de la Unión Americana en nuestro país, Roberta Jacobson hiciera a la revista Proceso.

“Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos, ellos llevan el caso de García Luna, y en ese tiempo, por eso la investigación tiene que ir al fondo, fue cuando se llegaron a acuerdos entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México. No sólo es corrupción, es asociación delictuosa entre gobiernos, o entre funcionarios de dos gobiernos”.

Aunque después lo negó, Jacobson aseguró que tanto el gobierno de Felipe Calderón como el de Barack Obama estaban enterados de la relación de García Luna con el crimen organizado. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)