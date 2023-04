Corresponde a la autoridad federal atender a las familias desalojadas de las márgenes del Arroyo Seco en Zapopan, señala el presidente municipal, Juan José Frangie.

Asegura que el municipio hizo lo que le corresponde y pide a las familias no regresar a esa zona.

“Y que sepan el estar ahí corren un riesgo. Nosotros hicimos los gaviones, todo lo que fue el bardéo de contención, pero si están en zonas así -¿Los van a retirar?- No, nosotros no. En aquella ocasión fue una decisión que se tomó por la Conagua y la Guardia Nacional -¿Es una decisión federal?- Decisión federal, sí”.

El año pasado fueron desalojadas 70 viviendas de las márgenes del Arroyo Seco por estar en riesgo en el temporal de lluvias. (Por Claudia Manuela Pérez)