Ejidatarios de El Zapote quienes tienen tomado el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara denunciaron que le cortaron la luz a esta área y le suspendieron el abasto de agua a los sanitarios, como medio de presión para que abandonen las instalaciones que disputan con el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Los manifestantes acusan que el miércoles le cortaron la electricidad y el jueves, al no tener agua en los baños, tapiaron las entradas con madera balsa. El líder de los ejidatarios, Nicolás Vega Pedroza mencionó:

“Bueno, pues eso no se vale. Además, tiene posesión el ejido; eso es tan arbitrariamente están haciendo, incluso las construcciones, hay una suspensión de plano donde los señores no pueden hacer ninguna construcción hasta que se resuelva el problema, así dice la sentencia”

Señaló que a pesar de estas presiones, no van a liberar el estacionamiento hasta que haya un convenio para que se les indemnice por los terrenos donde se construyó la terminal aérea. Acusó que a los únicos que afectan estos cortes de servicios es a los propios usuarios del aeropuerto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)