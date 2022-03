Debido a que el asunto no se resolvía de fondo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió returnar el asunto para la redacción de un nuevo proyecto sobre el amparo de Alejandra Cuevas, a quien el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusa del homicidio de su hermano. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, expresó.

“Y es determinación de este tribunal pleno dictar una nueva resolución en que se analice el fondo del asunto. Ya cinco de los integrantes del Pleno ya adelantaron en qué sentido será su voto, otros no nos hemos pronunciado, no porque estemos en contra del sentido que se ha manejado aquí, sino porque creemos que hace falta un proyecto donde se analicen estos aspectos”.

Los cinco ministros que ya se pronunciaron, lo hicieron pidiendo se conceda el amparo y la libertad inmediata de la señora Cuevas, aunque ahora deberá esperar a que se redacte el nuevo proyecto. (Por Arturo García Caudillo)