Los cortes de agua que anunció el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, son una muestra de que se carece de infraestructura hídrica para las necesidades de la Zona Metropolitana y otras zonas urbanas, aseguró el presidente de la Coparmex Jalisco, Carlos Villaseñor Franco.

Agregó que este atraso en cuanto a la creación de proyectos tiene más de dos décadas.

“Tenemos más de 25 años que no hacemos infraestructura en temas de agua para no tener estos eventos como el que anuncia el SIAPA. Necesitamos trabajar junto con el gobierno para poder dotar de agua no solamente a la zona conurbada, como te digo, hay otras regiones también en el estado que sufrirán por la carencia”.

Dijo además que aunque las afectaciones que se tendrán por estos cortes sí afectarán a las industrias, lo más preocupante es que muchas familias de trabajadores y colaboradores de las empresas también se quedarán sin agua. (Por Aníbal Vivar Galván)