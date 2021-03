Choferes de pipas particulares de agua reconocen un incremento en los precios de llenado de aljibes, cisternas y tinacos hasta de un 30 por ciento en tan solo esta última semana. Justifican que en los pozos de abastecimiento a ellos también les aumentaron los costos.

Aquí un pipero entrevistado en la colonia Miramar:

“Nos cobran más caro a nosotros también, en los pozos / ¿En los pozos les cobran más caro?, por ejemplo, ¿usted donde carga, en qué pozo carga? En Nextipac / ¿Y ahí cuantos le cobraban antes y cuánto le cobran ahorita? / Pos, de 280 ya me están cobrando 400 y hasta 500 / ¿Y usted tiene que incrementar los costos? Pues claro, para sacar lo que es lo que estoy gastando de más yo / ¿Como cuánto más o menos ha incrementado los costos? ¿Qué porcentaje? Pues un 20 o 30 por ciento / ¿Y si ha tenido mucha chamba? Demasiada. No me lo acabo”.

En estos momentos una pipa particular con agua cobra ya de mil 500 a mil 800 pesos. El lunes apenas cobraban mil 100.

(Por José Jiménez Castro)