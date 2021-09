Debido a que no cree en la justicia de Jalisco, el exdirector de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, solicitará un amparo en contra de su vinculación a proceso por el delito de abuso de autoridad, en el caso de los “tráileres de la muerte”.

“Contra el auto este que me decreta la vinculación a proceso, porque no hay ninguna prueba. No hay nada que investigar, todo está investigado. En tres años qué no hicieron. Han acomodado las cosas y ahorita el gobernador es un muchacho que quiere demostrar todo su poderío y todo su encanto, deficiencia”.

Cotero Bernal insiste en que la responsabilidad del traslado de los cuerpos era de la Fiscalía, por lo que está convencido de que la vinculación tiene una carga política.

Tiene un plazo de 15 días para solicitar el amparo. (Por Gricelda Torres Zambrano)