Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de una empresa estatal para la explotación del Litio.

“No es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa. Tiene que ver más con un recurso de la Nación, estratégico. Entonces ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la Nación, para el litio. Entonces no queremos además ser territorio de conflicto entre potencias, ni Rusia, ni China no Estados Unidos. México, nuestra soberanía”.

Y por ello recordó que la Reforma Energética que se discute en el Congreso no trata únicamente sobre la generación de energía eléctrica, sino también con la explotación del litio. (Por Arturo García Caudillo)