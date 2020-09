A la solicitud de los senadores sin partido para que renuncie la titular de la CNDH, Rosario Piedra, se suman otros legisladores, entre ellos la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán.

“Por supuesto que después de la toma de protesta en donde hubo gritos, violencia, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un antes y un después en la toma de esta administración, pues me parece que sí, es necesario hacer un análisis y valorar la pertinencia o no de esta institución como está ahora. Lo que es un hecho es que como esta ahora no resuelve las necesidades de las víctimas, aunque sí resuelve las necesidades de comer rib eye, de los funcionarios de la CNDH”.

Recordó que hay iniciativas de distintos grupos parlamentarios para modificar a la CNDH, aunque se ve complicado, pues para ello se requieren acuerdos y Piedra Ibarra pertenece al partido mayoritario. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)