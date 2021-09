Se han interpuesto 250 amparos para que menores de edad sean vacunados contra Covid, revela el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Estos son los amparos, 250 demandas en 19 entidades. Pero me llama la atención esto: 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México, y 43 en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan cuando esta asociación que esta a favor de la corrupción, cómo se llama? Mexicanos a favor de la corrupción, la de Claudio X. González no quería que se hiciera el aeropuerto, y los amparos, uno tras otro. Pues esto es lo que puede estar pasando. Entonces decirle a la gente que nos espere el martes que demos toda la información”.

Y es que, alega, si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, pues no se les puede aplicar. (Por: Arturo García Caudillo)