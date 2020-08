Luego del asesinato ayer del joven Jonathan Santos en la colonia Balcones de la Cantera de Zapopan, la Fiscalía de Jalisco informa que cuenta con tres diferentes líneas de investigación.

El Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez indicó que al ser la víctima un joven transgénero, pudo tratarse de un crimen de odio, aunque también se indaga una venganza pasional o incluso un robo.

“No, no tenemos información de alguna amenaza ni conflicto previo. La información que tenemos de los jóvenes que estuvieron con él acompañándose en esa fiesta es que no hubo ningún conflicto, no hubo ninguna circunstancia que pudiera hacer pensar en algún conflicto previo relacionado con los lamentables hechos. Entonces por ese lado no iría.”

El Fiscal indicó que ya se han sostenido entrevistas con seis personas y se rastrean los movimientos de la víctima desde que salió de la fiesta donde fue visto por última vez. (Por José Luis Escamilla / Foto: FB Xpresión UdeG)