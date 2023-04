Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en algunas partes del país, hay resistencias por parte de la delincuencia tratando de impedir la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.

“Hay resistencias, amenazas a veces de que no nos permitan ocupar un predio. Al final se logra la instalación de un cuartel. Esto nos ha pasado en el norte y también en el caso de Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles de la Guardia Nacional y no hay ninguna región en donde impere, domine en absoluto la delincuencia. En todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército”.

Y es que dice, parte de la estrategia de la Guardia Nacional tiene que ver con la construcción de cuarteles en zonas donde no llega la autoridad, de forma que a la fecha se han construido 280 y la meta es llegar a 500 en todo el territorio nacional. (Por Arturo García Caudillo)