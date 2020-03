Las empresas de Jalisco aplican diferentes estrategias para descansar a los trabajadores ante la crísis del coronavirus. El Secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Golláz, indican que varias optaron por descansar algunos días a sus empleados y otras, por realizar trabajo escalonado que les permita cuidar la salud pero al mismo tiempo, no verse tan impactados económicamente

“Hay otras que me han pedido que en razón como lo hace OIT (Organización Internacional del Trabajo) puedan tener una jornada de 12 horas o un día, descansar dos y otra vez 12 horas, primordiamente para no abandonar la dinámica económica”.

El programa de apoyo de mil millones de pesos que anunció el gobernador, pretende evitar el despido de personal por la sacudida económica por la pandemia, indica el Secretario del Trabajo. (Por Gricelda Torres Zambrano)