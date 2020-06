Los indicadores de los sectores manufacturero y no manufacturero que cuantifica el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, reflejan que la recesión por la pandemia no tiene precedentes y tendrá un efecto adverso en el empleo.

No obstante, el resultado de sus índices también muestra que las empresas han hecho un esfuerzo por mantener la plantilla laboral.

De acuerdo con el IMEF, el indicador manufacturero disminuyó en mayo 1.8 por ciento para ubicarse en 39.2 unidades, con lo que permaneció en zona de contracción por décimo tercer mes consecutivo. (Cuartooscuro)