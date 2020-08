Por la pandemia del Covid-19, directivos de los acuarios Michin de Guadalajara y Puebla, reconocen que ambos espacios entraron en la fase de supervivencia financiera, lo que pone en riesgo los 38 mil ejemplares de 300 especies que residen en ellos.

Los acuarios estuvieron cerrados desde marzo hasta julio. En el caso de Guadalajara tienen millonarias pérdidas, porque el mantenimiento no dejó de darse. Por ejemplo, el costo de un tiburón es de nueve mil pesos a la semana y tienen 25, el agua salada no dejó de bombearse desde Colima y algunos estanques, como los cocodrilos, requieren calefacción. Habla Rodrigo Alvarez, director de operaciones.

“No puedes decirle, no te doy de comer hoy a los tiburones, o apago las bombas porque sin las bombas no hay oxígeno, sin oxígeno se mueren todos los peces”.

También se pone en riesgo programas científicos y de conservación como el rescate de nutrias de río y los ajolotes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)