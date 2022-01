Arrecia el presidente Andrés Manuel López Obrador sus ataques al Instituto Nacional Electoral, al criticar la participación del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la Plenaria de los Diputados del PAN.

“Imagínense, el director, coordinador, presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas, porque la forma es fondo, pero no. No se dan cuenta, o no les importa. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. No hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión, porque lo peor es darse baños de pureza”.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo olvidó señalar que los funcionarios de su administración también participan de las plenarias de Morena, y que estas reuniones sólo sirven para organizar la agenda legislativa. (Por Arturo García Caudillo)