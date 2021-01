Aunque no lo llamó por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo en contra del ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, a quien consideró un cacique de la educación.

“Ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas, en los estados. Ahí se los dejo de tarea, porque es una vergüenza que universidades grandes, de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años, y manejan el presupuesto de manera discrecional, y a la vista de todo mundo, hasta los premian allá en España, les entregan premios los reyes”.

Pidió respetar la autonomía universitaria, pero al mismo tiempo hacer un esfuerzo para que se eliminen las cuotas en las instituciones de educación superior y transparentar su presupuesto. (Por Arturo García Caudillo)