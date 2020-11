La alianza electoral entre el PAN, PRD y PRI que se anunció como posibilidad a nivel nacional de cara a las intermedias del 2021 es “una barbaridad”, consideró el coordinador del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez.

El también diputado local confirmó que Movimiento Ciudadano irá solo en las elecciones federales, mientras que para Jalisco no se ha decido si irán con el PAN y el PRD como ocurrió el proceso pasado.

“Yo no veo cómo pueda haber un planteamiento donde pueda haber una alianza que incorpore al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, creo que ese es un exceso. Antes todos se unían contra el PRI, ahora todos se quieren unir contra Morena, incluido el PRI, se me hace una barbaridad desde el punto de vista político”.

Las alianzas político-electorales para Jalisco debe decidirse antes del 4 de diciembre. (Por Mireya Blanco)