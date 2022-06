La moratoria constitucional anunciada por la oposición es “un sinsentido”, asegura el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

“Es una decisión del bloque de no discutir y no aprobar ninguna reforma. Es un sinsentido, y lo digo con respeto porque nuestra función de librar, discutir, debatir, pero no negarnos a dialogar. Tenemos muchas otras cosas que aprobar. No podemos entrar en mora frente a tantos desafíos”.

Al mismo tiempo, Monreal Ávila hizo un llamado a PAN, PRI y PRD a no paralizar al Congreso, pues tienen muchos temas pendientes, no sólo las reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional sino en asuntos como la regulación de cannabis, aguas nacionales y plataformas digitales, entre otros. (Por Arturo García Caudillo)