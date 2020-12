Al cumplirse dos años de la administración lopezobradorista, no hay resultados, y por el contrario, México se enfrenta a un desastre sin precedentes, asegura el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri.

“Nos enfrentamos a varias crisis que se han profundizado por este mal manejo, llevándonos a un desastre sin precedente. Si bien la pandemia ha afectado a todos, en México los datos nos han mostrado que lastimosamente nos encontramos en una posición comprometedora y no para bien. México no aguantará si no pensamos en una reactivación económica, debemos de poner los recursos necesarios a la salud y económica de las y los mexicanos. No es un momento para los caprichos”.

Insistió en que los recursos de las grandes obras de infraestructura debieron usarse para apoyar a las familias, y nunca desaparecer los fideicomisos. En cuanto a la crisis sanitaria, aseguró que esta no se limitan al covid, sino a la falta de atención a otras enfermedades. (Por Arturo García Caudillo)