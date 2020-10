La detención del general Cienfuegos, sumada a la del ex jefe policíaco Genaro García Luna, han desnudado la labor de la inteligencia del Gobierno de la República, asegura el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

“Evidencia que no hay una labor de investigación, los órganos de inteligencia del Estado Mexicano no están funcionando, no está demostrándose que están actuando para identificar posibles manejos de funcionarios, de cuerpos policíacos, de cuerpos militares con el crimen organizado o actos de corrupción. Tanto la detención de Genaro García Luna como del general Cienfuegos no fueron de ninguna manera resultado de las acciones del Gobierno de México”.

Lo otro que ha quedado en evidencia, es que la incorporación de las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad pública ha fracasado y se requiere hacer una profunda revisión. (Por Arturo García Caudillo)