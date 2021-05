La portada de la revista inglesa The Economist en la que lo califican como Falso Mesías, es grosera y majadera, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso mesías. ¿Se acuerdan de aquello del mesías tropical?, pues es lo mismo. Y todavía con falta de ética llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar. Es como si yo voy a el Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbin, del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. ¿Entonces porqué no respetan ni siquiera las formas?”.

Se trata, añadió, de una portada ramplona, de pasquín, con la que nadie los va a leer, ni siquiera en Londres. (Por Arturo García Caudillo)