La glosa ciudadana que organizan diputados locales para intentar que organismos de la sociedad civil, cúpulas empresariales y académicos hagan sus observaciones al ejercicio de Gobierno, tampoco funciona, advierte el representante del Observatorio Legislativo del ITESO, Alberto Bayardo.

Al entregar a la presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Mara Robles, preguntas de diversas asociaciones para que los diputados las repliquen con el gabinete, el académico advirtió que la glosa ciudadana genera poco interés a quienes tomas decisiones.

“El problema es que vienen muy pocos funcionarios, viene sólo un representante y no necesariamente se viene a dar cuentas, o sea, se toman notas de las preguntas, pero ya no hay un ejercicio de rendición de cuentas, pero quienes tienen la facultad para pedir esa revisión de cuentas, son los diputados -¿entonces de qué sirve la glosa?- Pues no sabemos”.

La llamada “Glosa ciudadana” por el segundo año de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez será el viernes, con varias mesas simultáneas para una revisión. (Por Mireya Blanco)