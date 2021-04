La ceremonia del Oscar, realizada el día de ayer en Union Station, una antigua estación de tren en Los Angeles y con enlaces al Teatro Dolby y otras ciudades, ha sido fuertemente criticada en redes sociales por la falta de dinamismo y humor. Muchos cibernautas la han calificado como la edición de los premios más aburrida de la historia. La producción generó descontento al no incluir los fragmentos de video de todos los nominados y por no dejar para el final la categoría principal de Mejor Película. El público también se molestó por no haber presentado en vivo las actuaciones musicales de las nominadas a Mejor Canción. El momento más comentado de la gala fue cuando la actriz Glenn Close se paró a bailar durante una trivia musical hecha por el músico Questlove.

Luego de que la cineasta nacida en Pekin, Chloé Zhao se convirtiera en la segunda mujer en ganar un Oscar como Mejor Dirección, por la cinta Nomadland, en China se censuró toda la información de la cineasta y desapareció su nombre y cualquier mención hacia su trabajo en la red social Weibo, considerado el Twitter chino. (Por Paco Morales González)