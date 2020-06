Los mensajes del gobierno de Jalisco y de los ayuntamientos sobre la contingencia sanitaria no sólo son insuficientes, sino confusos, al grado que a estas alturas muchas personas aún ignoran cuáles giros comerciales pueden operar o cuáles son los grupos vulnerables, denunció el regidor de Guadalajara, Miguel Zárate.

“La gente es bombardeada por información proveniente de todas las fuentes, las personas se están informando a través de WhatsApp, con mensajes de todo tipo de fuente y evidentemente se hace exponencial el riesgo de la confusión”.

El edil acusó que en Guadalajara, cuando menos, la autoridad no ha logrado llenar esos vacíos de información y pidió al alcalde Ismael del Toro Castro adecuaciones en la estrategia de comunicación para informar adecuadamente a comerciantes y clientes los pasos a seguir durante la reactivación económica y advertir y concientizar de que la gente no salga a las calles pues los contagios siguen en aumento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)