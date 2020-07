En el estadio de Ciudad Universitaria, Cruz Azul derrotó dos goles por cero a Santos Laguna.

Al cuadro lagunero le afectó mucho quedarse con 10 hombres apenas al minuto 14 de la primera parte por expulsión de Hugo Isaac Rodríguez.

La Máquina aprovechó para ganar con los goles de Alexis Gutiérrez y Jonathan Rodríguez, quien a 11 del final recibió tarjeta roja.

El técnico celestes Robert Dante Siboldi señaló que “nos enfrentamos a un gran rival, supimos adaptarnos y el equipo se vio bien en términos generales, facilitó la expulsión de ellos. Jona ya tenía amarilla, me dijo que si le había pegado producto de la misma jugada. Hay una diferencia, el torneo pasado empezamos perdiendo pero no fue todo malo, las comparaciones no son acorde pero empezar ganando es motivante”. (Por Martín Navarro Vásquez)