El entrenador del Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, no quedó tan satisfecho con el desempeño de su equipo tras la victoria de dos a uno ante los Tigres en la cancha del estadio Azteca, aunque resaltó que lo mejor fue que aseguraron su tercer triunfo consecutivo.

“Pero en términos generales, por momentos, jugando bien, por momentos, no tanto. Dejamos un poquito ahí la iniciativa al rival pero en términos generales creo que tuvimos el control. NO siempre tienes el control cuando tienes la pelota, sino también cuando te sabes defender sin ella y creo que hoy los muchachos hicieron un gran partido, un gran esfuerzo y es el triunfo de ellos”.

En este juego, Luis Romo puso en ventaja a los celestes, Javier Aquino emparejó para los felinos y a 10 minutos del final, Adrián Aldrete marcó el tanto de la victoria. (Por Juan Carlos González)