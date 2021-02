La Máquina Cementera está despertando en el Guardianes 2021. En la continuación de la fecha 5 de la Liga MX, Cruz Azul venció de visita en Aguascalientes, dos goles por cero al Necaxa.

Los goles fueron de Luís Romo (3′) y Juan Escobar (26′), para que el cuadro celeste llegue a los 9 puntos y se coloque en la cima de la clasificación de la mano de Tijuana y Gallos Blancos.

El reconocimiento en el triunfo,es para los jugadores, dijo el timonel de la Máquina Juan Reynoso: “El momento del equipo es gracias a los chicos, a su compromiso, nos alertó pero yo me detendría más en la competencia interna, y que todos están tirando para poner a Cruz Azul donde se merece”.

Por su parte el técnico de los Rayos, José Guadalupe Cruz, lamentó la derrota, pero acepta que fue mejor el equipo celeste.

“Un rival que nos ha superado en cantidad y calidad, sin un funcionamiento en lo futbolístico pero con carácter, con hombría. Cruz azul que tiene no solo cantidad si no calidad de jugadores que están por encima”. (Por Martín Navarro Vásquez)