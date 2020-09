Con una polémica arbitral inició este viernes la jornada 11 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Cruz Azul venció de visita 3-2 al Mazatlán.

Camilo Sanvezzo puso el 1-0 para el cuadro de Sinaloa, pero de inmediato Santiago Jiménez emparejó el marcador. Después Jonathan Rodríguez le dio la vuelta al marcador con dos penales anotados, uno de ellos al minuto 48 el cual se marcó con ayuda del VAR, pero el goleador de la Máquina lo cobró de forma un tanto accidentada, ya que resbaló y por ello tocó dos veces el esférico, por lo cual no debió de contar el penal. Casi al final Mario Ozuna marcó el segundo de Mazatlán, para la cifra final de 3-2 para el triunfo celeste.

EL técnico de Mazatlán salió molesto con el arbitraje de Óscar Macías Romo.

“Lamentablemente la toma de decisiones, pareciera que la regla no existiera, todo mundo lo sabe, todo mundo lo vio, pero lo que más me asusta es que no vayan a tomar una decisión a ver el VAR porque nos decían en la cancha que no había una toma contundente”.

En Aguascalientes un gol del colombiano Omar Fernández fue suficiente y Puebla derrotó 1-0 a Necaxa. Es la quinta derrota en fila de los Rayos y tercera al mando del Profe Cruz como nuevo entrenador. (Por Martín Navarro Vásquez)