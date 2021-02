Cruz Azul se mantiene dando buenos resultados y al continuar la fecha 8 de la Liga MX, venció de visita un gol por cero al campeón León.

El único tanto fue obra del colombiano Bryan Angulo, con lo cual el equipo Celeste llega a seis triunfos consecutivos y con 18 puntos se mantiene como líder del Guardianes 2021.

El técnico Juan Reynoso dijo que la afición, si puede ilusionarse.

“Da para ilusionarse pero esto es futbol en algún momento vamos a perder, hoy no es para aventar cohetes y cuando perdamos no es para cortarnos las venas, lo importante va a venir en mayo”.

Por su parte Ignacio Ambriz entrenador del Club León señaló que tendrá que hablar con sus jugadores: “No he hablado con el grupo, si están dudosos o si hemos perdido la confianza, si no se están sintiendo cómodos. Tampoco es para cortarnos las venas, simplemente estamos atravesando un gran bache y no lo puedo negar”. (Por Martín Navarro Vásquez)