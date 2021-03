La Máquina sigue en marcha a toda velocidad en el Torneo Guardianes 2021. Consiguió su séptimo triunfo consecutivo al vencer 1-0 al Mazatlán con gol de Roberto Alvarado.

Pese al descalabro, el técnico de Mazatlán, Tomás Boy se quejó de que Cruz Azul haya jugado con algunos suplentes.

“Ellos hicieron tres cambios importantes, se me hizo una falta de respeto que jugaran con su equipo suplente, pero en general cada quien hace en su equipo lo que quiera, tuvieron que hacer cambios porque no le daba al adversario”.

Con total de 21 puntos el equipo celeste es líder general.

Por su parte América no se queda atrás y continúa de sublider al ganarle 2-0 a Xolos en Tijuana, con las anotaciones de Pedro Aquino y Henry Martín. Las Águilas llegaron a las 19 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez)