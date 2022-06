Con el fin de inspirar a los jóvenes a cumplir sus sueños en el mundo de la animación cinematográfica, Cruz Contreras, animador de “Más allá de la Luna” y “Spider-Man: Into the Spider-Verse” ofreció una masterclass en el Teatro Degollado. Minutos antes, en entrevista dio esta recomendación a los jóvenes

“Cuando trabaje en Spider-Verse, yo dije esta fue la película perfecta. Hay momento en el que Miles le dice a Peter, oye, pero es que yo no se si estoy listo para ser Spiderman ¿cómo cómo lo se? y Peter le dice es que nunca lo vas a saber. Así es la vida, todo es un salto de fe. Y se me quedó mucho eso, y lo he dicho siempre como que la vida es un salto de fe”.

Cruz Contreras reveló que aunque no puede contar detalles, está trabajando en una nueva película de animación internacional. (Por Kevin Casillas)