Una pregunta que todos los partidos políticos y todos los candidatos a la alcaldía de Guadalajara se hacen todos los días es: ¿Cuántos votos se necesitan para ganar la presidencia municipal en los comicios del domingo 6 de junio del 2021?

Habría que hacer varias ponderaciones, que tendrían que ver, en primer término, con un efecto adverso de la pandemia por Covid-19, que pudiera propiciar el abstencionismo y provocar una baja en el promedio histórico de participación en la entidad en comicios intermedios. Otro factor podría ser que al no estar en juego la Gubernatura de Jalisco ni tampoco la Presidencia de la República, un porcentaje alto de ciudadanos prefiriera quedarse en casa

Los comicios estatales del próximo 6 de junio podrían tener una participación ciudadana menor al 50% debido a la pandemia de COVID-19, lo que pondría en tela de juicio la legitimidad de la elección de los funcionarios públicos, afirmó la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral (OPE), del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en una nota informativa publicada el Viernes 12 de Marzo de 2021 en la plataforma digital de la Red Universitaria de Jalisco.

Explicó la académica Montaño Reyes: “Tenemos una tendencia histórica en Jalisco de que cuando hay elecciones concurrentes de gobernador y presidente la participación es del 65 %. Desgraciadamente, en 2018 esta tendencia bajó a 50%, y no sabemos por qué; pero también tenemos una tendencia a que en las intermedias, donde no hay elección de gobernador ni presidente, baja hasta a 50%, ahora podría reducirse más de 50% (por la pandemia); esperamos que no sea así, pero es una probabilidad”.

El pasado domingo 4 de abril del 2021 el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, dijo que por lo que respecta a la capital del país calcula que la pandemia provocará una baja votación y que la participación el domingo 6 de junio del 2021 podría ser del 40%, según publicó Grupo Reforma.

En los dos más recientes comicios intermedios en Jalisco, en las elecciones estatales votó -según información oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado-, en 2009, el 49.91% de quienes estaban inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE) y en los de 2015 acudió a las urnas el 51.14%. El promedio de ambos procesos es 50.52%.

Una ponderación razonable sería estimar un punto intermedio, alrededor del 45%, entre la media tradicional de participación del 50% y un escenario de baja concurrencia, del 40%.

¿Sobre esta base ponderada, cuantas personas podrían acudir a votar en Guadalajara?

La lista Nominal de Electores (LNE) en Guadalajara tenía inscritos 1 millón 254 mil 618 ciudadanos con credencial para votar, hasta la actualización realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) al domingo 31 de enero del 2021.

Si votara el 45% de los tapatíos acudirían a las urnas 564 mil 578 ciudadanos.

Si tomamos los porcentajes de votos con el que ganaron la alcaldía los triunfadores en los comicios intermedios de 1997, 2003, 2009 y 2015, observaríamos que el promedio sería del 47.74%.

En 1997 ganó en Guadalajara el panista Francisco Javier Ramírez Acuña con el 47.47%; en 2003 el triunfo fue para otro panista, Emilio González Márquez, con 44.70%; en 2009 ganó el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, con 47.98% y en el 2015 triunfó Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano, con 50.83% de los sufragios depositados en las urnas.

En los comicios del domingo 1 de julio del 2018, que no fueron intermedios, año en el que se eligieron de manera simultánea Gobernador y Presidente de la República, el candidato de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro Castro ganó la alcaldía de Guadalajara con 285 mil 663 votos, apenas el 36.76% del total de sufragios captados en las urnas.

¿Cuántos votos representaría ese 47.74% promedio en la elección de Guadalajara, con respecto a la votación estimada para los próximos comicios? Estaríamos hablando de que Guadalajara podría ganarse con 269 mil 529 sufragios.

En esta lucha por Guadalajara se enfrentarán, principalmente, Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano y Carlos Lomelí Bolaños, de Morena. En una tercera posición, buscando una digna participación, estará Fernando Garza Martínez, del PAN.

Cada punto porcentual de votación tendría en Guadalajara un valor aproximado de 5 mil 645 sufragios. Esto significa que los partidos que aspiren a obtener por lo menos una regiduría de representación proporcional, deberían sumar alrededor de 16 mil 935 votos, que equivaldrían al mínimo del 3% de la votación que se exige para tener derecho a esa asignación. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Gráfica con información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco)