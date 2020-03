Pide el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, no estigmatizar a las personas de nacionalidad china o italiana, ni culparles por la epidemia de coronavirus, ya que este es un fenómeno natural que no tiene que ver con nacionalidades.

“Los prejuicios afloran enseguida, son parte de las reacciones de miedo, pero también de la ignorancia, cuando se habla de una epidemia que se inició en un país, en este caso China, enseguida existe la mentalidad basada en la ignorancia y basada en el miedo, la idea de que hay que alejarnos de los chinos. No, esto es una arbitrariedad y no tiene ninguna lógica científica, no existe ningún mecanismo de protección por el hecho de alejarnos de una población en donde existió el origen de la epidemia. Lo mismo pasaría para las personas de nacionalidad italiana, en este momento, o coreana o japonesa”.

Y reiteró que los tapabocas no ofrecen protección contra el coronavirus y por ello no tiene sentido ni acaparar el producto, ni usarlo de manera cotidiana. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)