Se juega la última jornada en el futbol americano de la NFL, y los Cuervos de Baltimore lograron el pase a los Playoffs tras vencer a los bengalíes de Cincinnati 38-3.

Los Cafés de Cleveland acabaron con una racha de 18 años sin calificar a la postemporada al derrotar 24-22 a los Acereros y lograr el boleto.

El milagro no llegó y los Vaqueros de Dallas perdieron ante los Gigantes de Nueva York 23-17 y se van ya de vacaciones. Ya con la clasificación, los Bucaneros derrotaron 44-27 a Atlanta.

Los Jefes de Kansas City, perdieron 38-21 ante los Cargadores de Los Ángeles.

Los Patriotas se despidieron de la temporada con un triunfo sobre los Jets de Nueva York 28 -14.

En otro juego de mero trámite, los Vikingos de Minnesota vencieron 37-35 a los Tigres de Detroit en uno de los mejores juegos de la semana 17. De esta manera en juegos ya seguros de postemporada: Osos Vs Santos, Cuervos Vs Halcones Marinos, Bills Vs Titanes y Acereros Vs Cafés, en juegos de comodines. (Por Martín Navarro Vásquez)