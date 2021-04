Pese a los hechos delictivos de las últimas semanas, aún no se ve la actuación de la Policía Metropolitana, lamenta el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides.

“La Policía Metropolitana no la hemos visto en acción. No hemos visto estrategias metropolitanas, vemos una postura diferenciada de personas. En la encuesta que hicimos de calidad de vida, hay que tener en cuenta que la hicimos entre septiembre y octubre del año pasado, la gente se siente significativamente más segura en su colonia que cuando le mencionamos de ciudad”.

Chacón Benavides asevera que la operación del C5 amerita también una explicación de la autoridad, porque aún no hay resultados. (Por Gricelda Torres Zambrano)