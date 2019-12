En materia de seguridad el Gobierno Federal entra a su segundo año con promesas incumplidas y con un pronóstico reservado, asegura el vocero del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes:

“Cuando el actual presidente estaba en campaña conocía este problema, porque durante 18 años que fue precandidato a la presidencia, él dijo que el país tenía problemas de seguridad y que él sabía cómo resolverlos y se puso además plazos: los primeros cien días, después cuando ocurrió la masacre de Minatitlán dijo que a partir de ese momento en seis meses se resolvía, no lo resolvió y acaba de pedir un año más, así se va a seguir, quizá en el 24 pedirá que al próximo gobierno le den la oportunidad, no sé que va a pasar”.

Y es que dice, a punto de iniciar el 2020 México está pasando por el periodo más violento registrado en la historia del país y la estrategia se mantiene invariable, a pesar del despliegue de la Guardia Nacional y debido a que el Gobierno Federal no quiere afectar a las organizaciones criminales. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)