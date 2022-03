Tendrá significado la disculpa de la Universidad de Guadalajara cuando permitió por años el acoso del ex magistrado y catedrático, José de Jesús Covarrubias Dueñas, le cuestionó este jueves una estudiante-consejera a los miembros del Consejo General Universitario:

“Y es aquí donde me gustaría cuestionarlos si hubiera hecho algo la universidad acerca del caso de José de Jesús, de no haber sido por la presión social que ejercieron mis compañeras. Me pregunto si la carta de disculpas a todas las mujeres que la universidad hizo pública días después, realmente tiene algún significado sabiendo que José de Jesús llevaba años siendo señalado por sus comportamientos. Mismos señalamientos que lo llevaron a ser destituido”.

La consejera sentenció que ni a ella como alumna, ni a sus compañeras, ni compañeros, les interesan las disculpas públicas de UdeG, sino que esta se preocupe, atienda y sancione a los acosadores. Exigieron cero tolerancia al acoso. (Por Gricelda Torres Zambrano)