Si no pasa otra cosa, el próximo martes Luz del Carmen Godínez González, entrará en funciones como nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

Además de ser cuestionada por más de 70 organizaciones civiles y activistas, por no cumplir con los requisitos de ley, la codirectora de Cepad, Anna Karolina Chimiak, manifiesta su preocupación porque su cercanía con el grupo en el poder, no garantiza la independencia del órgano autónomo.

“Lo que preocupa ahora, y eso es lo que justo se va a tratar de colocar como uno de los argumentos en cuanto al proceso de impugnación, es lo que corresponde a las garantías de independencia. Luz del Carmen Godínez González ha sido una servidora pública durante los últimos años”.

Esto es grave dice Anna Karolina Chimiak, porque la comisión debe ser un contrapeso de las autoridades, ya que justo las investiga cuando violan derechos humanos. (Por Gricelda Torres Zambrano)