Luego que en redes sociales se difundiera y viralizara el video de un perrito llorando al ver que se destruyeron las casas donde vivía, esto en el devastador incendio del miércoles cerca de la Nueva Central Camionera, purépechas mencionaron que el can, cuyo bombre es Manchas, al igual que otro más grande llamado Rocky, se encuentran bien y ellos los están cuidando.

Explicaron que ambos perros no tienen un dueño en particular, pero las 22 familias que perdieron sus casas los procuraban y todo el tiempo deambulaban entre las chozas que se carbonizaron. Hoy los dos perros hacen compañia a los damnificados bajo el viaducto de la Línea 3.

El video del perrito, que hasta ayer sumaba más de 25 mil repeoducciones, fue grabado por Enrique Bustos de Protección Civil del Estado y recibió cientos de comentarios donde manifestaban su preocupación por el par de canes.

(Por Héctor Escamilla Ramírez / Video UEPCBJ)