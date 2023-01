Las administraciones pasadas del Ayuntamiento de Guadalajara debieron multar a la empresa inmobiliaria Mecano por el incumpliento de algunas cláusulas en la compra de un terreno propiedad municipal en la Barranca de Huentitán, pero no lo hicieron, señaló el presidente municipal, Pablo Lemus.

Asegura que su administración le da seguimiento a las obras que debe hacer la ahora empresa Iconia, dueña del predio, pues los tiempos de sanción se dan después de que inician las obras.

“Debieron de haberlo multado desde tiempos de Petersen, desde tiempos de Aristóteles, desde tiempos de Ramiro los debieron de haber multado no lo hicieron, era otra empresa acuérdense, era grupo Mecano ahora a nosotros en esta administración no han llegado los tiempos para multar a la empresa porque son a partir del inicio de las obras por la liberación de los derechos de vía”.

Reconoce Lemus Navarro que las permisos de construcción se otorgaron a Iconia en el 2019 en la administración de MC aunque el predio se vendió 15 años atrás. (Por Claudia Manuela Pérez)