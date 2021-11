El problema no es el secretario de Salud, el problema es Hacienda y la falta de sensibilidad de los otros funcionarios del sector, que prefieren dejar su cargo para irse de candidatos, asegura el ex director del IMSS, senador Germán Martínez, respecto del desabasto de medicamentos en el país.

“El tema no es el doctor Alcocer a quien yo respeto y admiro profundamente, el tema no es el antropólogo Juan Ferrer, a quien yo ni conozco, del INSABI, el tema es la Secretaría de Hacienda que tiene un control centralizado sobre todos y cada uno de los proyectos gubernamentales. El tema es una vez más la Secretaría de Hacienda que quiso centralizar una compra y no supo comprar medicamentos. Y es criticable que en pleno desabasto del medicinas el director del IMSS se haya ido de candidato. No tenemos medicinas pero sí tenemos candidatos”.

Por ello aplaudió que el presidente López Obrador haya finalmente reconocido que el desabasto es real, y recriminó al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por negar que faltaban las medicinas. (Por Arturo García Caudillo)